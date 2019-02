TIFOSI L'AQUILA CALCIO RACCOLGONO FONDI PER REPARTO ONCOLOGIA

Pubblicazione: 28 febbraio 2019 alle ore 16:12

L'AQUILA - Gli ultrà dell'Aquila, i Red Bue Eagles, "scendono in campo" a scopo benefico, per raccogliere fondi destinati all'acquisto di un dignicap, un dispositivo medico che impedisce la caduta dei capelli per i malati oncologici che ancora non è stato inserito in nessuna struttura ospedaliera abruzzese

Il progetto è stato realizzato, come riporta Il Centro, in collaborazione con le Associazioni Onlus "Morena una Farfalla per sempre" e "Una storia felice", a favore delle persone con problemi oncologici, insieme alla dottoressa Katia Cannita.

Vista l' eccellente risposta che il territorio ha dato a questo progetto, si è pensato di acquistare un altro macchinario e di ampliare l'iniziativa a ulteriori servizi.

Con due dispositivi Dignicap si garantirebbero 8 chemioterapie al giorno: 4 la mattina e 4 il pomeriggio.

La sottoscrizione popolare messa in atto dai Rbe, sta infatti riscontrando un considerevole successo, coinvolgendo Ordini professionali, attività commerciali e singoli cittadini.

La cifra totale delle donazioni è arrivata intorno ai 45 mila euro.

Un altro progetto è quello di arrivare dei poli di psico-oncologia destinati ai pazienti e ai loro familiari, anche nelle zone d'Abruzzo attualmente sprovviste, come ad esempio dei corsi di ginnastica in acqua per pazienti oncologici con la piscina comunale dell'Aquila e quella di Teramo, che hanno già aderito all'iniziativa.

E infine anche degli interventi di medicina estetica applicata all'oncologia, finalizzati alla riduzione dell'impatto che i trattamenti chemioterapici lasciano sul corpo dei pazienti.