THUN PREMIA IL COMUNE DI MONTESILVANO CON UN TEDDY ARTIST

Pubblicazione: 28 ottobre 2019 alle ore 16:38

MONTESILVANO - Domani, martedì 29 ottobre alle ore 10,30 nella Sala consiliare del Comune di Montesilvano, Thun, l'azienda italiana di oggetti da collezione, articoli da decoro interni e idee regalo, omaggerà la città di Montesilvano di un Teddy artist della collezione Street Art, per rendere un tributo alla sensibilità dimostrata dall'amministrazione comunale verso il tema della rivalutazione degli spazi urbani attraverso questa performance artistica.

La storica icona Teddy diventa quindi un'opera d'arte: si arricchisce di design originali, colori e tratti in perfetto stile street art. Cinque Street artists provenienti dalle città di Milano, Roma, Parigi, Napoli, Londra reinterpretano il famoso Teddy in chiave contemporanea in un viaggio tra le 5 delle città più belle del mondo.

Interverranno: il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Pompei, Ilaria Di Liso, responsabile area Abruzzo di Thun e alcuni manager dell'azienda. La stampa è invitata a partecipare.