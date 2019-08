THE WINE HUNTER AWARD: I 79 VINI ABRUZZESI ENTRATI NELLA PRESTIGIOSA GUIDA

Pubblicazione: 21 agosto 2019 alle ore 18:19

CHIETI - Da pochi giorni è stata pubblicata su internet la guida ‘The WineHunter Award’, la selezione dell’altoatesino Helmuth Köcher che da 15 anni premia i prodotti italiani e internazionali d’eccellenza nelle categorie wine&food ricercando qualità, legame con il territorio ed emozioni.

Il premio d’eccellenza conferito dalle commissioni d’assaggio The WineHunter è garanzia di prodotti che si distinguono per territorialità e qualità superiore.

Il sistema di valutazione utilizzato in fase di degustazione si esprime in centesimi. Le fasce di punteggio premiate con il marchio di eccellenza sono tre: The WineHunter Award Rosso: da 88 a 89,99 punti su 100 - The WineHunter Award Gold: da 90 a 94,99 punti su 100 - The WineHunter Award Platinum: da 95 punti su 100 e oltre. Le aziende produttrici di uno o più vini che hanno ottenuto una valutazione pari o superiore agli 88/100 punti potranno partecipare agli eventi WineHunter in programmazione nel 2019.

L’Abruzzo nell’edizione 2019 fa incetta di premi con 79 vini regionali entrati a far parte della guida The WineHunter Award”, di questi 12 hanno ottenuto il bollino d'oro i restanti 67 quello rosso.

"Sono risultati che riempiono di orgoglio - , evidenzia il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli - Questi riconoscimenti sono il frutto di un lungo percorso fatto di anni di lavoro prima in vigna, poi in cantina ed infine sul fronte della promozione. Siamo finalmente riusciti a trasmettere l'identità, la storia e la qualità del nostro vino, calamitando un'attenzione crescente da parte di operatori e addetti ai lavori in Italia e all’estero».

Oltre al diploma ‘WineHunter’ le aziende che hanno ottenuto i riconoscimenti potranno utilizzare il marchio sui propri canali di comunicazione in riferimento ai prodotti vincitori (bottiglie e confezioni) oltre ad avere la possibilità di partecipare agli eventi ‘WineHunter 2019’ e ad essere invitate a far parte del ‘Merano WineFestival Official Selection 2019’, una delle manifestazioni enologiche più importanti a livello internazionale in programma dall’8 al 12 novembre. Il bottino raccolto dall’Abruzzo nell’ambito di ‘The WineHunter Award’ lascia ben sperare in vista dell’arrivo sugli scaffali delle più importanti guide cartacee dedicate al vino che animeranno l’inizio dell’imminente stagione autunnale.

Di seguito la lista completa dei vini premiati:

GOLD AWARD

CLEMATIS COLLINE PESCARESI 2013

Zaccagnini

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO PERSONALMENTE 2008

Casimirri Manuel

TREBBIANO D'ABRUZZO CASTELLO DI SEMIVICOLI 2015

Masciarelli

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA VILLA GEMMA ROSSO 2014

Masciarelli

10 VENDEMMIE LIMITED EDITION 3° RILASCIO NV

Tenuta Ulisse

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO LA CARRATA 2013

Olivastri Tommaso

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO MO 2014

Cantina Tollo

TERRE AQUILANE PECORINO CASADONNA 2018

Feudo Antico

TULLUM ROSSO RISERVA 2015

Feudo Antico

EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI LIMITED EDITION

Farnese Vini

TERRA DEI VESTINI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA BELLOVEDERE 2015

Fattoria La Valentina

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA COSTE DI MORO 2012

Cantina Orsogna 1964

ROSSO AWARD

VILLAMAGNA RISERVA 2015

Torre Zambra

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO SAN CLEMENTE 2015

Zaccagnini

CABERNET FRANC CAPSICO 2014

Zaccagnini

TERREDI CHIETI PECORINO ULISSE 2018

Tenuta Ulisse

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO LA GRONDAIA 2016

Olivastri Tommaso

TULLUM INANFORA 2017

Feudo Antico

COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA NEROMORO 2015

Nicodemi

EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI

Farnese Vini

COLLINE PESCARESI PASSERINA 2018

Tocco Vini

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA SPELT 2016

Fattoria La Valentina

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO LINEA STORICA 2016

Fattoria La Valentina

TULLUM PECORINO BIO 2018

Feudo Antico

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO SIRIO 2017

San Lorenzo

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE RISERVA ESCOL 2013

San Lorenzo

CERASUOLO D’ABRUZZO FANTINI 2018

Farnese Vini

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA ENISIO 2014

Tocco Vini

TERRE DI CHIETI PASSERINA VILLA ADAMI 2018

Madonna dei Miracoli

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ROCKY MARCIANO 2014

Novaripa

ABRUZZO PECORINO YAMADA 2018

Zaccagnini

CERASUOLO D’ABRUZZO MYOSOTIS 2018

Zaccagnini

CERASUOLO D’ABRUZZO LU GIO’ 2018

Casimirri Manuel

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO THALE’ 2012

Casal Thaulero

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA PANARDA 2014

Cantina Frentana

CONTROGUERRA SOPRANO 2018

Strappelli

COLLINE PESCARESI PECORINO SECOLO IX 2018

Tenuta Secolo IX

COLLINE PESCARESI MOSCATELLO PASSITO 2018

Tenuta Secolo IX

COLLINE TEATINE CHARDONNAY MARINA CVETIC 2017

Masciarelli

TERRE AQUILANE MARINA CVETIC 2014

Masciarelli

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO AMARANTA 2017

Tenuta Ulisse

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO NATIVAE 2017

Tenuta Ulisse

ABRUZZO BIANCO L’ARIOSA 2018

Olivastri Tommaso

CERASUOLO D’ABRUZZO MARCANTONIO 2018

Olivastri Tommaso

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BIOLOGICO 2018

Cantina Tollo

TERRE DI CHIETI PECORINO PECO 2018

Cantina Tollo

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ORGANIC FEUDO ANTICO 2018

Feudo Antico

TERRE DI CHIETI ORGANIC PECORINO FEUDO ANTICO 2018

Feudo Antico

TULLUM PECORINO 2018

Feudo Antico

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO OTTOBRE ROSSO 2017

Tenuta I Fauri

COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D’ABRUZZO LE MURATE 2017

Nicodemi

TREBBIANO D’ABRUZZO SUPERIORE NOTARI 2017

Nicodemi

TREBBIANO D’ABRUZZO SUPERIORE PODERE COLLE DELLA CORTE 2018

Orlandi Contucci Ponno

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE RISERVA 2014

Orlandi Contucci Ponno

COLLI APRUTINI COLLE FUNARO 2013

Orlandi Contucci Ponno

COLLI APRUTINI CASABIANCA 2018

San Lorenzo

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE OINOS 2014

San Lorenzo

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE RISERVA PIGNOTTO 2010

Monti

CERASUOLO D’ABRUZZO FOSSO CANCELLI 2018

Ciavolich

COLLINE PESCARESI BRILLA 2018

Marchesi de Cordano

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TRINITA’ 2014

Marchesi de Cordano

COLLINE PESCARESI PECORINO 2018

Fattoria La Valentina

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA BINOMIO 2015

Fattoria La Valentina

ABRUZZO BIANCO COLLECIVETTA 2017

Pasetti

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO HARIMANN 2009

Pasetti

TERRE DI CHIETI PECORINO 2018

Nicola Di Sipio

PECORINO SUPERIORE ECO ABRUZZO BIANCO 2018

Jasci & Marchesani

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RUDHIR 2016

Jasci & Marchesani

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO NEGUS 2012

Cascina Del Colle

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLE MAGGIO 2016

Torre Zambra

VILLAMAGNA 2016

Torre Zambra

COLLINE TEATINE CABERNET SAUVIGNON 2011

Buccicatino Vini Bio

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO PRIMAMADRE 2013

La Quercia

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE RISERVA MASTROBONO 2010

La Quercia

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CAROSO 2015

Codice Citra

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA NICAN 2009

Cantina Orsogna 1964

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA PAN 2014

Bosco Nestore