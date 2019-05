THE GIORNALISTI SULLA COSTA DEI TRABOCCHI: E' USCITO IL VIDEO DI ''MARADONA Y PELE'''

Pubblicazione: 22 maggio 2019 alle ore 18:45

SAN VITO CHIETINO - Dal trabocco Pesce Palombo di Fossacesia al lido Esperia di San Vito: Maradona y Pelè, il nuovo video dei The Giornalisti che è stato pubblicato oggi su Youtube, è stato girato nelle scorse settimane in Abruzzo dove la presenza del gruppo non è passata inosservata.

Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, insieme allo staff, hanno infatti alloggiato, durante le riprese, nell’hotel La Chiave dei trabocchi di San Vito. Diverse le tracce lasciate trapelare sui social in questi giorni, con il noto frontman che ha immortalato sulle sue Instagram stories la cucina del trabocco Pesce Palombo.

E poi ancora la foto di Tommaso Paradiso a cavallo, Walta, che viene dal Circolo Ippico Cavalli e Natura di Mozzagrogna.

Il video inizia con un trabocco nella tempesta e si conclude con il cantante a cavallo sulla spiaggia vicino al molo di San Vito, nel tratto antistante il lido Esperia.

L'amore di Paradiso per l'Abruzzo era già stato dichiarato qualche mese quando, in un post sul suo profilo Instagram scrisse: "Un giorno vivrò in un ranch nel Wyoming e se non sarà Wyoming andrà bene anche l'Abruzzo. Penso sia la terra più bella d'Italia per un amante dei western come il sottoscritto. Lo amo".