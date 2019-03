TG3 ABRUZZO: DOPO 8 ANNI LASCIA CAPOREDATTORE BARONE, GIORNALISTA GUIDERA' RUBRICA MATERA 2019

Pubblicazione: 27 marzo 2019 alle ore 20:23

L'AQUILA - Dopo otto anni e tre mesi giunge al termine il mandato di Silvano Barone alla guida della Testata giornalista regionale Rai dell’Abruzzo.

Il caporedattore, 58 anni, in Rai dal 1985, lascerà l’incarico il prossimo 31 marzo e dal primo aprile sarà destinato ad un nuovo, prestigioso incarico: con la qualifica di caporedattore centrale, frutto di una promozione, il giornalista abruzzese, esempio di imparzialità ed equilibrio in tutti i più grandi fatti di cronaca accaduti in Abruzzo, curerà la rubrica “Matera, Italia” dedicata alla Capitale europea della cultura 2019.

L’interim è assunto dal vice direttore della Tgr, Nicola Rao, mentre nella redazione regionale di Pescara il testimone sarà nelle mani dei due vice caporedattori Nino Germano e Lucio Valentini.

Per la sostituzione di Barone, la Rai attraverso il cosiddetto job posting ha lanciato la selezione, alla quale parteciperanno candidati da tutta Italia, per nominare il nuovo caporedattore: concorreranno anche gli stessi Germano e Valentini.