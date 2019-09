TERRORISMO: MARSILIO, ''GRAZIE ALLE FORZE DELL'ORDINE E ALLA MAGISTRATURA''

Pubblicazione: 07 settembre 2019 alle ore 14:01

L'AQUILA - "Un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura che hanno sgominato una banda di terroristi radicata nel territorio abruzzese. Una scoperta inquietante che ci ricorda come non si debba mai abbassare la guardia per garantire la sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini".

Questa la dichiarazione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo le indagini dirette dalla direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di L’Aquila, i carabinieri del Ros e finanzieri del Gico.