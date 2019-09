TERRORISMO, ARRESTI IN ABRUZZO: COMMERCIALISTA ITALIANA CONTABILE DEL GRUPPO

Pubblicazione: 07 settembre 2019 alle ore 15:39

TORINO - C'è anche una commercialista torinese tra le dieci persone arrestate nell'inchiesta sul finanziamento al terrorismo della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di L'Aquila.

La professionista è accusata di tenere la contabilità del gruppo, mascherando gli illeciti tributari che servivano a finanziare il terrorismo in Siria, tra i quali l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - molte delle quali 'autoprodotte' - per oltre 2 milioni di euro.

Documentazione contabile è stata rinvenuta nel corso delle perquisizioni effettuate anche in Piemonte, oltre che in Abruzzo.

All'attività odierna hanno collaborato i Comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza di Torino.