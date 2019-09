TERRORISMO ABRUZZO: FINA (PD), '' INDAGINE COMPLESSA, GRAZIE ALLE FORZE DELL'ORDINE''

Pubblicazione: 07 settembre 2019 alle ore 14:24

L'AQUILA - Commentando la notizia degli arresti per terrorismo in Abruzzo, il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina dice: "Sono molto colpito dalle notizie di oggi, e desidero rivolgere a nome del mio partito un ringraziamento alla magistratura e alle forze dell’ordine che hanno condotto e portato a termine la delicata e complessa indagine che ha visto arresti in Abruzzo per reati connessi al terrorismo".

"La dimostrazione della qualità degli anticorpi dello stato democratico è stata notevole, e il mio ringraziamento si estende a tutti coloro che per lo Stato e la comunità lavorano tutti i giorni per vigilare, prevenire e reprimere le attività criminali", conclude Fina.