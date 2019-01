ATTIVATO COC. CITTADINI SISTEMATI IN DORMITORIO SCUOLA ELEMENTARE. SINDACO: ''EFFETTUATE VERIFICHE, NESSUN DANNO RILEVANTE, SOLO QUALCHE CREPA'' TERREMOTO: TERRA CONTINUA A TREMARE, NOTTE DI PAURA E VERIFICHE A COLLELONGO

Pubblicazione: 02 gennaio 2019 alle ore 11:30

COLLELONGO - È stata una notte difficile per la popolazione della Vallelonga, colpita ieri alle 19,37 da una scossa sismica di magnitudo 4.2, poi rivalutata a 4.1, con epicentro a Collelongo (L’Aquila), che ha preferito dormire negli alloggi di emergenza allestiti in un edificio scolastico e al bocciodromo.

Non hanno aiutato le rigide temperature, con la colonnina di mercurio scesa sottozero. Intanto la terra ha continuato a tremare ma con intensità minima, l'unica scossa rilevante è stata una di magnitudo 2 avvenuta all'1,19 con epicentro a 2 chilometri da Collelongo, in provincia dell'Aquila.

Molti anziani e residenti in abitazioni vecchie non se la sono sentita di restare in casa e hanno deciso di passare la notte nelle strutture adibite a ricovero di emergenza da aperte delle unità di volontari al lavoro.

Il comitato della Croce Rossa si è subito mosso in supporto dei cittadini l’apertura di un dormitorio all’interno della scuola elementare di Collelongo.

Il Comune ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

"Ci sono state diverse scosse di assestamento durante la notte, la paura è evidente sul volto dei cittadini, ma pian piano stiamo rientrando nella normalità. Adesso ci spaventa l'allerta meteo diffusa dalla Protezione civile, sono previste abbondanti nevicate e ci stiamo attrezzando per poter rispondere al meglio. Intanto il Centro operativo comunale resta attivo, come anche i dormitori di emergenza allestiti dai volontari della Croce Rossa all'interno della scuola elementare", ha spiegato ad AbruzzoWeb il sindaco di Collelongo, Rossana Salucci.

"Abbiamo un primo esito positivo anche sulle verifiche che sono state effettuate questa notte dai Vigili del fuoco: non ci sono danni di rilievo, ma solo alcune crepe sui solai e nei tramezzi di alcune abitazioni. Stiamo monitorando comunque la situazione insieme alle Forze dell'ordine, agli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile", ha aggiunto.

Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24v e A25, inoltre, in una nota ha fatto sapere che tecnici della società hanno verificato ponti e viadotti che non hanno subito danni.

Al lavoro in paese a Collelongo anche i vigili del fuoco che hanno eseguito diversi sopralluoghi nella notte, che proseguiranno questa mattina, negli edifici pubblici e nella chiesa.

A distanza di pochi giorni, dopo il sisma di Catania dello scorso 26 dicembre, la terra trema ancora ma stavolta l'epicentro è un Collelongo, una cinquantina di chilometri dall'Aquila.

A peggiorare la situazione delle persone scese in strada anche il freddo, con temperatura sotto lo zero. Il terremoto è avvenuto nella zona della piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga ed è stato avvertito anche in tutta la Valle di Roveto e nel Sorano, nell'alto Lazio, ma anche a Roma e nell'area metropolitana.

La paura è stata forte: "La scossa è stata violenta e lunga, - raccontano all'Ansa due coniugi alle porte del paese - siamo usciti di corsa da casa per precipitarci, al capannone per vedere se era tutto a posto e sembra così, ma la paura è stata violenta".

Il primo cittadino ieri sera ha invitato tutti coloro che non sono rientrati nella propria abitazione a non dormire in macchina, ma a recarsi in questi posti sicuri e riscaldati.

"Non è stato certamente un buono inizio di anno - ha dichiarato il sindaco - speriamo che sia finita qua".

La Marsica è una zona con più alto rischio sismico. Oltre cento anni fa, il 13 gennaio 1915 un terremoto di magnitudo ben più alta, di 7.0, provocò oltre 30mila morti segnando una delle più grandi catastrofi del nostro Paese. (a.c.p.)