TERREMOTO: SCOSSE NELL'AQUILANO AVVERTITE ANCHE NELLE MARCHE

Pubblicazione: 08 dicembre 2019 alle ore 09:17

BARETE - Sono state avvertite anche nelle Marche durante la notte le due scosse di terremoto in sequenza, una di magnitudo 3,7, l'altra 3,4, con epicentro in provincia dell'Aquila, nel Comune di Barete. In particolare sono giunte segnalazioni da Ascoli Piceno ed entroterra del Fermano e del Maceratese. Al momento non si segnalano danni.