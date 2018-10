TERREMOTO: SAN GIULIANO, 16 ANNI DOPO CROLLO UN MINUTO DI SILENZIO IN SCUOLE

Pubblicazione: 31 ottobre 2018 alle ore 13:02

CAMPOBASSO - "A 16 anni di distanza dal crollo in cui morirono 27 bambini e la loro maestra oggi in tutte le scuole d'Italia, su invito del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ci sarà un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime. Perché la comunità scolastica merita di esercitare il proprio diritto all'istruzione in luoghi sicuri e accoglienti".

Lo scrive su Facebook la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale (Usr) del Molise, Anna Paola Sabatini, in occasione della commemorazione della tragedia del crollo della scuola Jovine a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002.

"San Giuliano di Puglia è un simbolo, e lo sarà per sempre. Rappresenta la nostra sconfitta - dice la dirigente dell'Usr - ma anche la speranza per un futuro migliore. Perché il dolore di questa tragedia ci ha costretto a cambiare e a prendere coscienza dei nostri errori come società civile".