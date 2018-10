TERREMOTO: PEZZOPANE (PD), ''BOCCIATI TUTTI EMENDAMENTI AL DL GENOVA''

Pubblicazione: 31 ottobre 2018 alle ore 12:21

L'AQUILA - “Con la bocciatura di tutti gli emendamenti che avevamo presentato sull’emergenza terremoto all’Aquila, da quello sulle tasse sospese per le aziende che ora finita la proroga rischiano di dover restituire al 100%, alla proposta che intendeva accelerare sulle procedure attraverso l’istituzione di una conferenza permanente, ai fondi per i bilanci dei Comuni, alle questioni urgenti del personale è chiaro ormai a tutti che M5s e Lega hanno sacrificato L’Aquila sull’altare dei compromessi al ribasso. A cominciare dall’odiosa sanatoria degli abusivismi edilizi a Ischia".

Lo dice in una nota la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane.

"Dal governo, presente in Aula con Crimi e Garavaglia, non abbiamo sentito alcun impegno per i cittadini delle aree terremotate abruzzesi. Nemmeno i parlamentari eletti in Abruzzo e facenti parti della maggioranza hanno detto una sola parola a difesa del cratere 2009", aggiunge la Pezzopane.

"Scelte nefaste per il territorio che si aggiungono al gravissimo errore di tagliare i 100 milioni stanziati nella scorsa legislatura dal nostro governo per sviluppare i servizi 5G e che vedeva L’Aquila protagonista, scelta come una delle cinque città in cui veniva avviata la sperimentazione".

"Ho letto in aula il documento sottoscritto da istituzioni, categorie produttive e sindacati per richiamare l’attenzione del governo su tutte le emergenze della ricostruzione, ivi compresa la urgente nomina del sottosegretario e la proroga di Raniero Fabrizi. Ieri i dati sul Pil - conclude la deputata dem - oggi quelli sulla disoccupazione: Di Maio e Salvini stanno distruggendo il futuro del nostro Paese".