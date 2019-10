TERREMOTO: MARSILIO A DE MICHELI, ''NOMINARE COMMISSARIO''

L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha rinnovato al ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli la richiesta "di una particolare attenzione alla ricostruzione", sottolineando il fatto che "il Governo non ha ancora individuato un responsabile univoco che si occupi specificatamente di questi temi".

"Il ministro De Micheli - ha ricordato Marsilio - è stata in passato Commissario delegato alla ricostruzione e credo capisca l'importanza di questa figura, che purtroppo il Governo Conte non ha ritenuto finora di dover indicare".

"Ho fatto inoltre presente al ministro come in una Regione dove gli uffici e il genio civile devono far fronte agli impegni eccezionali, derivanti della devastazione causata da più terremoti, sono particolarmente sentiti il tema dei lavori pubblici e degli appalti per la realizzazione delle opere e l'importanza della semplificazione normativa, poiché le norme attualmente in vigore non rendono possibile dare risposte in tempi congrui".

Inoltre per Marsilio l'incontro di oggi organizzato dal Comitato delle Regioni "è stata anche l'occasione per rappresentare al nuovo Ministro l'obsolescenza delle infrastrutture abruzzesi, con alcuni tratti della rete ferroviaria che scontano decenni di ritardo. Vogliamo sperare - ha concluso Marsilio - che il Ministro prenda sul serio e dia seguito all'impegno odierno di mettere nuovi investimenti nelle infrastrutture".