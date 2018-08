TERREMOTO IN MOLISE: SINDACO VASTO, ''APPRENSIONE MA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO''

Pubblicazione: 15 agosto 2018 alle ore 10:09

VASTO - “Un messaggio rassicurante ai cittadini e ai tanti turisti che in questi giorni popolano la nostra città” è stato lanciato dal sindaco di Vasto (Chieti) Francesco Menna in merito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.7, con epicentro a 6 chilometri da Montecilfone (Campobasso) che, ieri sera poco prima di mezzanotte, ha interessato la regione Molise ed è stata avvertita anche in città e sulla costa adriatica.

“C’è stata apprensione - ha detto il sindaco - ma la situazione è sotto controllo. Non si sono registrate conseguenze per le persone o danni. La macchina organizzativa dei soccorsi fortunatamente non è dovuta entrare in azione, ma resta il fatto che tutti gli apparati hanno reagito con prontezza”.