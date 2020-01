TERREMOTO: FORZA ITALIA GIOVANI, ''GOVERNO DIA RISPOSTE''

ANCONA - "Sul sisma il Governo è capace di dire e fare dopo pochi mesi dall'approvazione dell'ultimo dl definito 'epocale' tutto e il contrario di tutto".

Lo dichiarano Alessio Pagliacci, Valerio Pignotti, Giacomo Cagnoli, Alessandro D'Alonzo rispettivamente commissari regionali di Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo di Forza Italia Giovani.

"Un mese fa - ricordano - è stata approvata dal Parlamento a colpi di maggioranza e con relativa richiesta di fiducia, una legge che oltre a dimenticare proroghe fondamentali come quella per la raccolta delle macerie, ha dimenticato totalmente le essenziali richieste che provenivano dai sindaci, dalle Regioni e dagli ordini professionali coinvolti. Oggi i sindaci hanno giustamente alzato la voce perché il silenzio assordante del Governo è disarmante e ci preoccupa notevolmente".

"Forza Italia - dicono i giovani forzisti - da sempre ha ritenuto questa un'emergenza nazionale: non si può pensare di prendere in giro i cittadini dei luoghi distrutti con spot, slogan e annunci. Se il Governo non farà rapidamente tutto il necessario per avviare la ricostruzione, saremo pronti a scendere nelle piazze per denunciare questa situazione di totale stallo che il devastante binomio Pd-M5s sta perpetrando".