TERREMOTO: ESPOSTO DELLA LEGA SUI COSTI DELLE CASETTE

Pubblicazione: 07 aprile 2018 alle ore 18:06

ANCONA - Il gruppo consiliare regionale delle Marche della Lega ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Macerata sugli "eccessivi costi" delle casette per i terremotati e sui ritardi nella consegna delle Sae, allegando agli atti un articolo del quotidiano on line Cronache maceratesi, in cui si sottolinea, tra l'altro, che le "le casette a metro quadro andrebbero a costare più di una villa".

"Le Sae cono venute a costare in media circa 1.100 euro al metro quadro - hanno sostenuto durante un conferenza stampa i consiglieri regionali Sandro Zaffiri e Luigi Zura Puntaroni e il deputato Tullio Patassini, appena eletto -, ma ci sono stati casi più onerosi tanto che una Sae di 40 mq arriva a costare 142 mila euro e una da 80 mq fino a 284 mila euro senza contare i costi per l'acquisto/esproprio delle aree".

Quanto ai ritardi gli esponenti della Lega hanno fatto notare che "secondo il cronoprogramma Sae presentato dalla Regione Marche nel maggio del 2017, nella maggior parte dei Comuni le casette sarebbero dovute essere pronte entro fine ottobre dello stesso anno. Invece la consegna è andata estremamente a rilento. A tutt'oggi a quasi due anni dalla prima scossa, risultano ancora da consegnare oltre 600 casette".

Nel mirino anche eventuali carenze strutturali.

"A Fiastra - ha raccontato Zaffiri - una casetta si è aperta su un lato".

Patassini ha ricordato che la prima interrogazione presentata alla Camera e al Senato dai parlamentari della Lega di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio riguarda la proroga da fine aprile al 31 luglio della scadenza dei termini per la presentazione dei progetti di ricostruzione leggera.