TERREMOTO: DE MICHELI, ''TEMO EFFETTO NEGATIVO SU RICOSTRUZIONE AVVIATA''

Pubblicazione: 10 aprile 2018 alle ore 13:09

PIEVE TORINA - "La scossa di stamani temo che possa avere un effetto negativo sul processo di ricostruzione avviato".

Lo dice all'Ansa il commissario straordinario Paola De Micheli, a margine della riunione a Pieve Torina assieme ai sindaci del territorio colpito dal nuovo terremoto, al capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli e al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

"Dobbiamo tranquillizzare a parole e con i fatti la gente che vive in questi luoghi, dobbiamo dargli il massimo della garanzia e assicurare loro che qui si può e si deve continuare a vivere, nonostante tutto", ha aggiunto De Micheli, chiedendo anche un aiuto anche ai media.

"Oggi abbiamo tutti gli strumenti necessari per ricostruire con la massima sicurezza - ha detto ancora -, intanto alle persone coinvolte stamani dalla scossa daremo tutta l'assistenza necessaria e chi ritiene di dover far controllare le proprie abitazioni non esiti ad avviare le procedure".