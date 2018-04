TERREMOTO: BORRELLI, ''ULTERIORI DANNI ANCHE SE NON GRAVI''

Pubblicazione: 10 aprile 2018 alle ore 13:07

PIEVE TORINA - "La scossa delle 5,11 di stamani ha provocato ulteriori danni anche se non in maniera particolarmente grave, comunque sei famiglie di Pieve Torina hanno necessità di assistenza, dato che le abitazioni in cui vivevano hanno riportato delle lesioni".

Lo ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale al termine del vertice a Pieve Torina assieme ai sindaci del territorio, alla commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli e al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

"In un paio di casette si sono staccati dei pensili dopo essere usciti dai binari a cui erano ancorati - conferma Borrelli - i tecnici sono già all'opera per sistemare il danno e fissare ulteriormente i mobili in modo evitare slittamenti in caso di nuove scosse".

Non si registrano, invece, danni alle strutture delle stesse Sae.

Sul fronte della gestione del momento il capo della Protezione civile ha evidenziato l'intervento "immediato fin dalle prime ore della mattinata per portare tutta la necessaria assistenza alle popolazioni e ai sindaci di questi territori".