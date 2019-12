TERREMOTO BENEVENTO, TREMA LA TERRA IN CAMPANIA: DUE SCOSSE MAGNITUDO 3.4 E 3.2

Pubblicazione: 16 dicembre 2019 alle ore 10:08

BENEVENTO - Questa mattina, tra le 9.06 e le 9.08, la terra ha tremato nel Sannio, in provincia di Benevento.

Come riporta l’Ingv, ci sono state due scosse di terremoto con epicentro a San Leucio del Sannio, rispettivamente di 3.4 e 3.2 della scala Richter.

Le scosse sono state avvertite anche in provincia di Avellino e Napoli provocando paura e panico tra la popolazione. Per ora non si segnalano danni a persone o cose con la situazione che sarebbe ormai sotto controllo.

A seguito delle due scosse di terremoto registratesi a Benevento e in alcuni comuni della provincia, il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, d'intesa con il prefetto e con la Protezione Civile, ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi.

Per le ore 10,15 è prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale di Benevento.