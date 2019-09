TERREMOTO, ALLARME COLDIRETTI: ''25 MILA AZIENDE AGRICOLE IN CRISI''

Pubblicazione: 01 settembre 2019 alle ore 19:14

L'AQUILA - La terra torna a tremare «in una situazione in cui è davvero ancora molto lontano il ritorno alla normalità, dalle difficoltà abitative delle popolazioni locali ai problemi a far tornare i turisti, mentre si scontano i pesanti ritardi della ricostruzione. In difficoltà ci sono 25mila aziende agricole e stalle censite nei 131 Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dove c'è una significativa presenza di allevamenti con oltre 100 mila animali tra mucche, pecore e maiali, e un rilevante indotto agroindustriale con caseifici, salumifici e frantoi dai quali si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo».

Così in una nota la Coldiretti in riferimento alla nuova scossa di terremoto con epicentro Norcia di magnitudo 4.1 alle 2.02. «Se la lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp è in piena raccolta e si prevede una produzione di qualità attorno ai 3mila-4mila quintali in linea con lo scorso anno - sottolinea la Coldiretti - in maggiori difficoltà si trovano altri settori con un calo ad esempio del 20% del latte per la chiusura delle stalle. Lenta ripresa anche per i 444 agriturismi che secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat operano nell'area dei quali 42 in Abruzzo, 40 nel Lazio, 247 nelle Marche e 115 in Umbria».