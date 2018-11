SISMA 2016: PREMIO DI 13MILA EURO A DIRETTORE UFFICIO SPECIALE, E' POLEMICA

Pubblicazione: 13 novembre 2018 alle ore 12:47

TERAMO - Non passa giorno che non ci sia un rappresentante istituzionale o del mondo produttivo che non denunci lo stallo della ricostruzione post-terremoto del 2016, per questo ha scatenato una ridda di polemiche la decisione della Regione Abruzzo di riconoscere un premio al direttore dell'Ufficio speciale di Teramo, Marcello D'Alberto.

Il decreto firmato dal presidente reggente Giovanni Lolli il 22 ottobre scorso liquida all'ingegnere la somma di 13.084 euro come retribuzione di risultato in relazione agli obiettivi prefissati per l'ufficio per il 2017.

Una contraddizione con le parole spese dalla politica per denunciare costantemente il mancato avvio della ricostruzione.

Secondo il consigliere comunale di Teramo Franco Fracassa, di Futuro In, gli obiettivi indicati sono completamente slegati dal numero di pratiche evase.

"La cosa più grave", ha detto Fracassa, "è che anche per il 2018 gli obiettivi fissati sono sempre gli stessi".

Appena una ventina, ha ricordato il consigliere, le pratiche della ricostruzione leggera espletate fino ad oggi.