TERREMOTO 2016: PAGANO (FI), RESPINTI EMENDAMENTI PER RIDUZIONE TASSE

Pubblicazione: 27 novembre 2018 alle ore 12:43

L'AQUILA - "Il Governo ha respinto gli emendamenti al decreto fiscale che avevo presentato per ottenere una riduzione delle tasse per le popolazioni colpite dal sisma del 2016. Grazie ai gialloverdi, gli abruzzesi dovranno versare per intero i tributi in precedenza sospesi".

Lo dichiara il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo.

"In particolare, ho chiesto al governo che il dovuto venga rateizzato e ridotto nella misura del 70% o alternativamente del 40%. Continuo a sostenere, e non credo servano altre prove, che i gialloverdi si ricordino dei terremotati solo in campagna elettorale".

"Comunque sia, non mi arrendo: ripresenterò gli emendamenti alla legge di bilancio e ancora una volta, il Governo dovrà spiegarci perché li boccia", conclude Pagano.