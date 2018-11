TERMINAL BUS ANAGNINA. PEZZOPANE DOMANI IN CAMPIDOGLIO PER DISCUSSIONE

Pubblicazione: 28 novembre 2018 alle ore 21:21

L'AQUILA - "Domani sarò presente al consiglio comunale di Roma che discuterà una mozione sulla delibera della Giunta Raggi che sposta dalla Stazione Tiburtina ad Anagnina i terminal degli autobus regionali.

Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Seguirò con molta attenzione i lavori dell’assemblea del Campidoglio per ribadire tutta la mia contrarietà a quella scelta assolutamente inaccettabile, che penalizza decine di migliaia di pendolari che giungono a Roma dall’Abruzzo e non solo. E anche per chiedere che si apra al più presto un tavolo con il ministro Danilo Toninelli, con l’obiettivo di migliorare l’attuale area dei capolinea e per rafforzare il servizio pubblico di trasporto. Sono convinta che quella delibera vada ritirata, anche per le modalità con cui la Giunta l’ha assunta e cioè senza neanche una preventiva discussione con le Regioni, i gestori del trasporto e i cittadini", conclude.