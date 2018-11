TERMINAL BUS AD ANAGNINA: MARTINO (FI) PRESENTA INTERROGAZIONE A TONINELLI

Pubblicazione: 01 novembre 2018 alle ore 18:45

L’AQUILA - Una interrogazione a risposta scritta al ministro per le Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli “per scongiurare la ipotesi di spostamento del terminal dei bus provenienti dall’Abruzzo, dalla stazione Tiburtina alla Anagnina”, sarà presentata la prossima settimana dal deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino.

“La delibera della Giunta guidata dal sindaco pentastellato Virginia Raggi, sulla localizzazione ad Anagnina del nuovo hub per il trasporto pubblico extraurbano, è da annoverare tra gli atti scellerati - spiega il deputato eletto nel collegio della provincia dell’Aquila -, bisogna fermare questa volontà che sta mettendo in allarme l’opinione pubblica dei nostri territori. I numerosissimi pendolari dell'Aquila e dell'Abruzzo non possono essere considerati cittadini di serie B”.

“La mancanza di un vero collegamento ferroviario con la capitale rende d'obbligo l'uso dei bus e lo spostamento da Tiburtina ad Anagnina graverebbe di molto sui tempi di raggiungimento del posto di lavoro - spiega ancora il segretario organizzativo abruzzese -. Molti di questi, madri e padri, già con grande sacrificio riescono ad assicurare la loro presenza in famiglia. Allungare ulteriormente il tempo di percorrenza è una follia”.

Martino annuncia inoltre che si sta attivando verso i consiglieri comunali azzurri al comune di Roma “per chiedere una ferma opposizione alla delibera grillina anche in quel consesso”.