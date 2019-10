TERMINAL BUS AD ANAGNINA: BIONDI, ''RAGGI CI DICA PERCHE' HA CAMBIATO IDEA''

Pubblicazione: 24 ottobre 2019 alle ore 19:55

L'AQUILA - "A novembre 2018 il Consiglio comunale di Roma, all’unanimità, ha approvato una mozione con cui si impegnavano sindaco e giunta a mantenere il terminal bus a Tiburtina. Invito il primo cittadino della Capitale, Virginia Raggi, a dire chiaramente se, a distanza di meno di un anno, lei la sua maggioranza hanno cambiato idea ed è reale l’ipotesi di trasferimento del punto di approdo dei mezzi provenienti dall’Aquila e l’Abruzzo presso la stazione Anagnina".

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che aggiunge: "Leggendo la delibera 226 della giunta capitolina, sembrerebbe di sì dal momento che si parla di ‘delocalizzazione per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali e internazionali all’interno del nodo di Anagnina".

"Nello stesso documento, inoltre - spiega il primo cittadino -, è scritto le strutture tecniche 'ravvisano solamente nella stazione Anagnina un nodo idoneo ad ospitare una autostazione bus senza eccessivi disservizi per l’utenza con tempi e costi marginali di adeguamento', e che, data la vicinanza al Grande raccordo anulare, lo spostamento non comporterebbe significative variazioni dei tempi di viaggio 'da tutte le direzioni di provenienza'".

"Ovviamente non è così, la dislocazione del terminal ad Anagnina comporterebbe, al contrario, un pesantissimo disagio per i viaggiatori che sarebbero costretti a ricorrere all’utilizzo della Metro A per raggiungere lo snodo ferroviario e le successive destinazioni, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza. Si dica chiaramente se, oltre a sconfessare l’assise civica capitolina, si intende penalizzare le centinaia di pendolari e studenti che quotidianamente raggiungono Roma o se l’obiettivo è quello di voler pregiudicare il sistema produttivo e turistico delle aree interne abruzzesi", conclude Biondi.