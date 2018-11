TERMINAL BUS: ABRUZZO MANIFESTA A TIBURTINA, NO A SPOSTAMENTO AD ANAGNINA

Pubblicazione: 11 novembre 2018 alle ore 17:24

L'AQUILA - Lunedì 12 novembre alle 11, a Roma, in Largo Guido Mazzoni nel piazzale antistante l’ingresso del Terminal Bus Tiburtina si svolgerà il presidio/conferenza stampa del presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli e dell'assessore della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, sulle iniziative da intraprendere per contrastare la decisione del Comune di Roma di spostare il Terminal bus da Tiburtina ad Anagnina.

Parteciperanno all'incontro con la stampa il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, i parlamentari abruzzesi Stefania Pezzopane del Partito democratico e Marco Marsilio di Fratelli d'Italia, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone, un'ampia delegazione di sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali, nonché esponenti delle organizzazioni sindacali, di categoria e produttive.

Per l'occasione, il Consiglio comunale dell'Aquila si riunirà in via del tutto straordinaria davanti al Terminal di Tiburtina, convocato dal presidente Roberto Tinari.

Per agevolare la partecipazione di quanti vorranno essere presenti, su richiesta della Regione Abruzzo, la società di trasporti Tua metterà a disposizione una corsa bis con partenza alle ore 8,15 dal Terminal di Collemaggio e ritorno da Tiburtina alle 12,30 a conclusione della manifestazione.

Per informazioni e prenotazioni 338-1969564.