TERME CARAMANICO: FEBBO, ''NUOVE GARANZIE, IMPORTANTI PASSI AVANTI''

Pubblicazione: 08 agosto 2019 alle ore 19:17

PESCARA - "La Regione Abruzzo continuerà a seguire passo dopo passo il nuovo piano di ristrutturazione dell’impianto termale presentato dalla proprietà, la riapertura della Reserve, il rilancio dell'intera struttura e il conseguente riassorbimento delle maestranze".

Questo il commento dell'assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo a margine del dell'incontro al tavolo permanente dove erano presenti i sindacati, il sindaco di Caramanico Luigi De Acetis e la proprietà.

"Nello specifico commenta Febbo - la società ha garantito la continuità aziendale per questa stagione e ha anticipato che per l'anno prossimo sarà riattivata anche la Reserve. La regione continuerà a sostenere il futuro della società e rilancio delle terme attravereo le azioni messe in campo".

"A tal proposito- conclude Febbo - questo tavolo permanente continuerà a vigilare e sostenere sia il nuovo piano di sviluppò che troverà sua concretezza a partire nei prossimi mesi sia il futuro di tutti i lavoratori".