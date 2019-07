TERME CARAMANICO: BOOM DI PRENOTAZIONI,

DOMANI IL CENTRO RIAPRIRA' LE SUE PORTE

Pubblicazione: 14 luglio 2019 alle ore 15:15

CARAMANICO - Tutto pronto per la riapertura delle terme di Caramanico, dopo le criticità emerse nelle scorse settimane, che hanno costretto la struttura alla chiusura.

Il centro riaprirà le sue porte domani, con orario dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato.

Intanto si registra un vero e proprio boom di prenotazioni come scrive la stessa azienda sulla pagina Facebook ufficiale: "La risposta in questi giorni è stata così grande che non ce l'aspettavamo, tanto da non essere preparati alle telefonate e i messaggi arrivati in segreteria. Oltre a scusarci per non aver potuto rispondere a tutti, vogliamo ringraziarvi - uno ad uno, se fosse possibile - per l'affetto e l'incoraggiamento. In questi giorni frenetici che anticipano la riapertura faremo il possibile per venire incontro alle richieste e smaltire il flusso di lavoro (che è fisiologico, quando si tratta di dover rimettere in moto un'organizzazione così complessa, garantirne il corretto funzionamento e l'assoluta qualità dei servizi che sono sempre stati una garanzia nel tempo). Ce la metteremo davvero tutta... vi aspettiamo!".

Il 25 giugno scorso, il titolare della società che gestisce l'impianto termale della Maiella, Franco Masci, aveva assicurato la riapertura delle terme entro luglio.

Durante un incontro l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, lo aveva però sollecitato affinché la riapertura avvenisse entro e non oltre il 15 luglio: "Per noi è importante che la stagione estiva non subisca altri ritardi, perché questo incide sull'immagine turistica dell'Abruzzo e sul destino di centinaia di lavoratori".