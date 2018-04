TERAMO: SPACCIO STUPEFACENTI,

DIVIETO DIMORA A DUE DONNE ROM

Pubblicazione: 09 aprile 2018 alle ore 19:32

ALBA ADRIATICA - Un divieto di dimora per due donne rom è stato emesso nel primo pomeriggio di oggi, dal personale del distaccamento della Polizia stradale di Alba Adriatica (Teramo), accusate di spaccio di stupefacenti,

Le indagini sono scattate a seguito di una serie di controlli, volti alla repressione della guida sotto l'effetto di stupefacenti, che ha consentito di individuare alcuni giovani automobilisti, sorpresi alla guida sotto effetto di stupefacenti, e in possesso di piccole dosi di eroina e cocaina.

È emerso così lo spaccio di stupefacenti da parte delle due donne rom, S. C. e L. I., di Alba Adriatica, già conosciute per essere state sottoposte alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, nonostante ciò, divenute punto di riferimento per l'acquisto di singole dosi di stupefacente, anche da parte di giovani provenienti dalle Marche.