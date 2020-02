TERAMO: SI E' SPENTO IL DOTTOR GIORGIO DI FELICE, PRESIDENTE PORSCHE CLUB

TERAMO - Si è spento ieri all'età di 66 anni, all'ospedale di Teramo, dove era ricoverato, Giorgio Di Felice, 66 anni, stimatissimo medico di Colonnenna, e presidente del Porsche Club Abruzzo Molise. Combattesa da anni contro una brutta malattia. Lascia due figli.

Condivideva con la sorella Paola, ex direttrice del Polo museale di Teramo, l'amore per la storia e la natura d'Abruzzo. Ha scritto anche libri di ricette, a coronamento del suo talento ai fornelli. E poi la grande passione per i motori.

I funerali si terranno lunedì 17 febbraio (ore 15) nella chiesa di San Cipriano, nel centro storico della sua Colonnella. La camera ardente è stata allestita all’obitorio del Mazzini.