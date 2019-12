TERAMO SI APRE ALL'OLIVA ASCOLANA DEL PICENO DOP

Pubblicazione: 13 dicembre 2019 alle ore 17:20



TERAMO - Sabato 14 dicembre 2019, dalle ore 9 a Teramo nella sala polifunzionale della Provincia in via Comi si parlerà della identità agronomica dell'antico territorio Piceno, che abbracciava Marche e Abruzzo, e delle attuali opportunita' di sviluppo agricolo e turistico per il teramano.

"Grazie all'Ist. Agrario e Alberghiero Di Poppa Rozzi, a Citta' dell'Olio e alla Provincia di Teramo e al Comune di Ascoli Piceno si dara' voce al Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva ascolana del Piceno DOP e al professor Leonardo Seghetti per far conoscere la antichissima cultivar "ascolana tenera", I suoi pregi e le sue potenzialita - dichiara il consigliere provinciale Domenico Pavone - sono invitati tutti i comuni che rientrano nel disciplinare Piceno Dop Ascolana, I professionisti del settore ed anche chi vuole valutare di coltivare questa varietà, a valutare la possibilità di avere il giusto guadagno con questa coltivazione e soprattutto impiantare nuovi alberi e ritornare a coltivare terreni in stato di abbandono. Alla fine del convegno si degusteranno le vere olive ascolane DOP".