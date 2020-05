TERAMO: E' MORTO L'AVVOCATO WALTER MAZZITTI

EX PRESIDENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO LAGA

Pubblicazione: 09 maggio 2020 alle ore 13:05

TERAMO - E' morto nella notte, a Torino dove era ricoverato, l'avvocato teramano Walter Mazzitti, stimato ex presidente del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

Era malato da tempo, ed era in attesa di un trapianto di polmoni.

Consigliere di palazzo Chigi, candidato sindaco di Teramo, ex presidente dell'Archeoclub, solo per citare alcuni degli incarichi ricoperti e attività civiche svolte, Mazzitti è stato un protagonista delle politiche ambientali e culturali in Abruzzo e in Italia.