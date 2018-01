TERAMO: D'IGNAZIO, ''63 POSTI ACCREDITATI A CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS''

Pubblicazione: 25 gennaio 2018 alle ore 18:20

TERAMO - "Sono molto contento di dare una buona notizia, attesa da tempo dai teramani: grazie al lavoro portato avanti insieme al consigliere Sandro Mariani, la giunta regionale dell'Abruzzo ha deliberato un accreditamento di ulteriori 63 posti alla Casa di riposo G.De Benedictis di Teramo".

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Alternativa popolare Giorgio D'Ignazio.

"È una novità importante perché consentirà alla struttura teramana di risollevarsi economicamente, garantendo un miglioramento qualitativo delle cure e del livello di ospitalità per gli anziani residenti e maggiori tutele per i lavoratori che vi operano", prosegue D'Ignazio. Ringrazio il consiglio di amministrazione dell'Asp N1 di Teramo per aver fortemente sollecitato questo provvedimento, l'Assessore alla Sanità Silvio Paolucci e l'intera Giunta Regionale per la grande disponibilità e sensibilità manifestate. Sono molto soddisfatto di aver aggiunto un altro piccolo tassello al mosaico delle opere da realizzare in campo sociale per la nostra collettività, settore verso il quale ho da sempre una spiccata sensibilità e attenzione", conclude D'Ignazio.