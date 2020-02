TERAMO: AUTO VA A FUOCO SOTTO PALO DELLA LUCE E PROVOCA BLACK OUT

Pubblicazione: 29 febbraio 2020 alle ore 13:52

TERAMO - Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in Via Luigi Tripoti, a poche centinaia di metri dall’ingresso del Parco della Scienza di Teramo, un'automobile parcheggiata ha preso fuoco vicino ad un palo dell’illuminazione stradale che è stato letteralmente avvolto dalle fiamme, perdendo della sua funzionalità e creando un black-out su tutto il rione. Grazie al pronto intervento della Polizia e dei Vigili del Fuoco l'area interessata è stata subito circoscritta e messa in sicurezza.

A segnalarlo è stato il consigliere comunale della Lega di Teramo Ivan Verzilli.

"Questo accadimento ha generato - commenta Verzilli -, a sua volta, due fatti incresciosi: il quartiere è rimasto per cinque notti senza illuminazione stradale, nonostante le diverse segnalazioni fatte recapitare all’ufficio dell’URP dai residenti del quartiere; inoltre, mentre il quartiere rimaneva privo di illuminazione stradale ed isolato dalle sue istituzioni locali. Nonostante la situazione sia stata risolta con il ripristino dell'illuminazione stradale sulla zona, cittadini del quartiere chiedono che questa vicenda venga approfondita per capire le cause specifiche che hanno portato al verificarsi di questo increscioso episodio".