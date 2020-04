TERAMO: ASP 02, NOMINATI DUE MEMBRI CDA E IL PRESIDENTE ASSEMBLEA

Pubblicazione: 25 aprile 2020 alle ore 12:21

TERAMO - L’avvocato Giulia Palestini, 34 anni, di Roseto degli Abruzzi, (nella foto) è il nuovo presidente dell’Assemblea dei portatori di interesse dell’Azienda pubblica servizi alla persona (Asp 2) di Teramo. A componenti del consiglio di amministrazione sono stati nominati Si tratta di Antonio Samuele, già consigliere uscente e Federica Rompicapo.

I due membri del cda andranno ad affiancare il neo presidente Luca Di Pietrantonio, già candidato sindaco della Lega alle passate elezioni comunali, dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Sociale Piero Fioretti.

L’elezione è avvenuta ieri nel corso dell’assemblea dei componenti che rappresentano comuni, provincia e regione, svoltasi in modalità webinar on line in base alle disposizioni dei vari decreti della presidenza del Consiglio dei ministri e delle ordinanze del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio che si sono succedute dall’inizio di marzo ad oggi e finalizzate al contenimento dell’epidemia di covid-19.

Antonio Samuele, 46 anni di Atri, è operatore di equipe multidisciplinare che si occupa di riabilitazione psichiatrica da 25 anni, già presidente dell’associazione di volontariato sociale Conamore e musicista.

Federica Rompicapo, ragioniere, dipendente d’azienda, 35 anni, da sempre impegnata nel campo sociale dove ha ricoperto ruoli apicali nella Croce Rossa e, attualmente impegnata con la Protezione civile di Atri per la gestione dell’emergenza Covid-19. Vicina al consigleire regionale della Lega Emiliano Di Matteo.

“Ringrazio per la fiducia accordata – dichiara l’avvocato Palestini -. Sono certa che con il nuovo presidente dell’Asp e il cda, porteremo avanti progetti innovativi per il territorio a servizio di quelle fasce di utenze particolarmente sensibili come i minori delle case famiglia, gli anziani delle nostre strutture e tutta la progettazione dell’ente capofila, la fondazione Ricciconti di Atri che, nonostante il peridio difficile dovuto all’epidemia di Covid-19 ha garantito l’alta qualità dei servizi offerti, la protezione della salute degli utenti, rimanendo al loro fianco ogni giorno”.

“L’impegno dell’Asp sarà quello di implementare i servizi sociali alle fasce di popolazione che più necessitano di attenzione, in particolar modo all’utenza debole e svantaggiata -commenta Samuele -. Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo e ulteriore potenziamento dell’azienda agraria”.

L’altro componente del consiglio di amministrazione della Asp Rompicapo aggiunge: “Sono certa che saremo in grado di portare avanti una progettualità innovativa, anche in collaborazione con i comuni sui quali l’azienda spiega la sua azione sociale e la Regione Abruzzo”.

Commenta infine il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti: “Si è finalmente ricostituito il Cda della Asp n.2 nella sua interezza che sul territorio di Atri gestisce le preziose realtà di Ricciconti e della casa di riposo Santa Rita quindi salutiamo con i migliori auguri di un proficuo lavoro il Di Pietrantonio e i neoeletti con l’auspicio della massima collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Atri e questo ente importantissimo per la nostra città, che ci auguriamo possa crescere ulteriormente”.