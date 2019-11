TERAMO, AL VIA ISCRIZIONI CORSI GRATUITI ESTETISTA ED ELETTRICISTA

Pubblicazione: 13 novembre 2019 alle ore 10:24

TERAMO - Attraverso l’Avviso pubblico per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’Istruzione e Formazione Professionale relativo al triennio formativo 2018-2021, la Regione Abruzzo ha recentemente affidato ad Eventitalia, organismo di formazione accreditato, due nuovi percorsi triennali rivolti ai giovani di età inferiore a 18 anni in possesso di licenza media.

I corsi gratuiti, finanziati nell’ambito della provincia di Teramo e finalizzati all’acquisizione delle qualifiche professionali di “Operatore del Benessere - Indirizzo Estetica” ed “Operatore Elettrico”, hanno l’obiettivo di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali dei giovani e ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio.

Ciascun corso è aperto a 15 giovani individuati mediante un apposito Avviso di selezione pubblicato da Eventitalia ed è articolato in tre annualità comprensive di attività formative d’aula, laboratori professionalizzanti e di recupero e sviluppo degli apprendimenti, visite guidate presso aziende ed eventi di settore e tirocini curriculari.

Durante il triennio gli allievi verranno, altresì, supportati attraverso azioni di accompagnamento con attività di orientamento, facilitazione e counselling e verranno sensibilizzati attraverso attività seminariali su tematiche di particolare criticità come il contrasto alle discriminazioni, il bullismo, le dipendenze e l’inserimento al lavoro.

Inoltre, ai partecipanti verrà fornito gratuitamente il materiale didattico e sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto ed i pasti. Al termine dei percorsi, ai partecipanti verranno rilasciati i crediti formativi maturati e gli alunni che avranno superato l’esame finale e conseguito la qualifica professionale potranno scegliere se entrare nel mondo del lavoro, proseguire gli studi in un percorso di IV anno IeFP o proseguire in un percorso scolastico di un Istituto professionale di Stato per il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore.

Gli interessati potranno reperire i moduli di iscrizione sul sito www.eventitalia.net o presso gli uffici dell’organismo di formazione in via Brigiotti, 14 a Teramo e potranno presentare la propria candidatura nelle modalità indicate dagli Avvisi di selezione entro e non oltre le ore 18.00 del 27 novembre 2019.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo sportello informativo di Eventitalia allo 0861/210821 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]