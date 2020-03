LA DECISIONE IERI NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE HA APPROVATO MISURE ECONOMICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS, CONTESTATA NORMA URBANISTICA, SU BENEFICI ABITATIVI E FINANZIAMENTI AD APS TEGOLA SULLA REGIONE ABRUZZO

GOVERNO IMPUGNA LEGGE DI BILANCIO

Pubblicazione: 17 marzo 2020 alle ore 10:42

L'AQUILA - Una tegola per l’Abruzzo, nel consiglio dei ministri che ha ieri approvato le misure del Cura Italia, per gli aiuti economici per far fronte all'emergenza coronavirus: il governo ha impugnato alla Corte costituzionale la legge di bilancio 2020, la prima del centrodestra di Marco Marsilio, approvato nella notte del 28 dicembre in un clima di rissa, con le opposizioni che hanno dato battaglia, in particolare, contro un il maxi-emendamento da 4 milioni con fondi a pioggia per comuni e maifestazioni, e per il "pizzino" della Lega, il foglio scritto a mano che è diventato a posteriori parte integrante della delibera sul bilancio, per finanziare i progetti di legge, non ancora approvati, presentati dai salviniani.

Tre i punti contestati dal governo della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)”.

La prima è una norma in materia urbanistica che “si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e viola l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e buon andamento, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione”.

Una seconda norma riguarda “i finanziamenti pubblici per le associazioni di promozione sociale lede i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarietà degli enti del terzo settore, di cui all’articolo 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione”.

La terza norma contestata è “in materia di benefici abitativi", perchè "lede i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall’articolo 3 della Costituzione; altre norme di carattere finanziario violano, infine, l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici”.

segue