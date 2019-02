TECNOLOGIA ZTE: A L'AQUILA PRIMA CHIAMATA 5G ITALIA SPAGNA, LA DIRETTA WEB

Pubblicazione: 25 febbraio 2019 alle ore 14:00

L'AQUILA - È prevista per oggi all'Aquila, presso il Centro di Innovazione e Ricerca di Zte, situato presso il Tecnopolo d'Abruzzo, la prima chiamata in 5g,ra Italia e Spagna, attraverso la rete mobile ultraveloce, che rappresenta il futuro delle telecomunicazioni.

Abruzzoweb segue l'evento in diretta, a partire dalle ore 15 circa.

La multinazionale Zte sta sviluppando la nuova tecnologia proprio al Tecnopolo d'Abruzzo, nei locali dell'azienda, all'Aquila, il primo in assoluto organizzato in Italia. L'occasione per fare dell’Aquila un polo nazionale ed internazionale di innovazione e ricerca sulle nuove tecnologie, a partire dalla sperimentazione del 5G e dei progetti incentrati sui principi di Smart City.

