TEATRO ROMANO TERAMO: OK DA GIUNTA A PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pubblicazione: 19 febbraio 2020 alle ore 15:28

TERAMO - Ulteriore atto approvato ieri dalla Giunta per l’avanzamento della procedura che condurrà all’avvio dell’appalto dei lavori di rifunzionalizzazione del Teatro Romano.

L’organo esecutivo comunale, su indirizzo dell’assessore competente Giovanni Cavallari, ha approvato una delibera con la quale prende atto della relazione del RUP per l’adeguamento del progetto alle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Archeologici, con il conseguente invio al progettista della stessa ai fini dell’aggiornamento del progetto definitivo.

Lo Studio Bellomo di Palermo, ha ora 45 giorni di tempo per rimettere all’amministrazione l’elaborato.

"La procedura approvata ieri - si legge nella nota - fa riferimento al progetto tecnico economico di fattibilità approvato dal Consiglio Comunale il 28 marzo 2019, col quale vennero accolte le osservazioni della Soprintendenza, delle associazioni e dei privati cittadini, effettuate anche a seguito dell’incontro pubblico tenutosi il 6 febbraio 2019 presso il Parco della Scienza. A seguito dell’approvazione del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica il RUP trasmetteva ai tecnici incaricati la relativa delibera di Consiglio, per la prosecuzione della attività progettuale; il 1° ottobre 2019, anche a seguito di ulteriori incontri con l’Amministrazione Comunale, i progettisti consegnavano il progetto definitivo per la valorizzazione dell’area archeologica e del suo recupero funzionale mediante la demolizione di palazzo Adamoli e di palazzo Salvoni.

"Sul finire dello stesso mese, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo trasmetteva l’autorizzazione a condizione che il progetto definitivo da porre a base di gara, venisse adeguato ad alcune prescrizioni, che sono quelle ora inviate al progettista per l’elaborato definitivo. La serie di passaggi politico-amministrativi che si sono susseguiti, hanno pertanto condotto il procedimento al suo progressivo sviluppo, con indicazione dei tempi e modalità operative sempre più chiare. E’ pertanto possibile affermare che la cronologia indicata dall’amministrazione trova concreto riscontro e i tempi per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’importante opera si avvicinano, tratteggiando una prospettiva decisamente storica per il futuro culturale e turistico della nostra città", conclude la nota.