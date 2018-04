TEATRO: A TAGLIACOZZO ''UNO NESSUNO E CENTOMILA'' CON ENRICO LO VERSO

Pubblicazione: 24 aprile 2018 alle ore 12:26

TAGLIACOZZO - Sarà sul palco del Talia di Tagliacozzo (L'Aquila) Enrico Lo Verso in Uno Nessuno Centomila, omaggio al celebre romanzo di Luigi Pirandello, per la regia di Alessandra Pizzi.

La rappresentazione, in scena sabato 28 aprile alle 21, è promossa nell'ambito della stagione teatrale organizzata da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in sinergia con il Comune di Tagliacozzo.

Presentato da Ergo Sum Produzioni lo spettacolo ha di recente ricevuto a Busto Arsizio il "Premio Delia Cajelli per il Teatro", nell'ambito della Seconda edizione delle Giornate Pirandelliane, promosse dall'associazione Educarte in collaborazione con il Centro nazionale studi pirandelliani di Agrigento e il "Premio Franco Enriquez" per la migliore interpretazione e la migliore regia.

Uno Nessuno Centomila è l’adattamento teatrale della storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio minimo, insignificante: le cento maschere della quotidianità, lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo.

"Avrei voluto che Pirandello fosse vivo - spiega Alessandra Pizzi in una nota - per mostrargli la grandezza della sua parola, l’attualità del suo messaggio, e mi chiedo, nell’osservare l’immobilità del pubblico ad ogni spettacolo, se Pirandello sia mai stato consapevole delle conseguenze che avrebbe potuto produrre la tumultuosa portata dello stesso".

In forma di monologo, il testo è affidato alla voce di Enrico Lo Verso che, dopo anni di assenza dal teatro, torna sul palcoscenico per dar vita ad un contemporaneo Vitangelo Moscarda, l’uomo "senza tempo".