PREOCCUPAZIONE TRA IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI AREE TERREMOTATE. REAZIONI A OGNI LIVELLO. PD CAPOLUOGO CHIEDE CONSIGLIO STRAORDINARIO TASSE POST-SISMA: SENATO GELA TUTTI E BOCCIA EMENDAMENTI 'SALVA L'AQUILA', ''FATTO GRAVE''

Pubblicazione: 28 giugno 2018 alle ore 14:18

L'AQUILA - La maggioranza al Governo, costituita da Lega e Movimento cinque stelle, ha bocciato al Senato gli emendamenti "salva-L'Aquila".

Il Senato, questa mattina, ha dato il via libera al decreto terremoto che reca misure urgenti a favore delle popolazioni del Centro-Italia, interessate dal sisma del 2016, con 204 sì, un solo no e 56 astenuti, che approderà alla Camera il 16 luglio per la discussione generale, ma non ha dato l'ok all'emendamento sulla restituzione delle tasse post-terremoto.

Bocciato sia l'emendamento del Partito Democratico che quelli presentati da Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Una decisione che gela tutti, sulla questione della restituzione delle tasse sospese per un anno e mezzo dopo il sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009, da parte di circa 350 tra imprese e professionisti, che si sono visti recapitare cartelle esattoriali per circa 100 milioni di euro, in seguito al fatto che la Commissione europea ha considerato le somme come aiuti di Stato.

Una vicenda quella della restituzione delle tasse, per cui si sono attivati tutti i rappresentanti della politica abruzzese, di ogni colore e ad ogni livello.

Nei mesi scorsi è stato prorogato di 120 giorni il termine per l’efficacia degli avvisi di pagamento che cadono nel mezzo dell’estate con aziende e partite Iva che avranno difficoltà a presentare le perizie per la stima dei danni del sisma da defalcare dalla somma da restituire, per la quale è stato chiesto l'innalzamento da 200 mila a 500 mila euro del cosiddetto de minimis.

Per risolvere la questione Regione, Comuni e imprese interessate sono ricorsi al Tribunale amministrativo regionale, impugnando la nomina da parte della Presidenza del consiglio dei ministri del commissario per il recupero che nei mesi scorsi ha notificato le cartelle esattoriali, di cui si attende la sentenza. Il 16 aprile imprenditori, rappresentanti delle Istituzioni e cittadini, in migliaia, sono scesi in piazza all’Aquila, per dire no alla restituzione, dichiarando di essere "reduci dal sisma vittime dello Stato".

La settimana scorsa, poi, è arrivata l'approvazione da parte della Commissione speciale atti urgenti del Senato di due provvedimenti legati al terremoto di nove anni fa nell’ambito della conversione in legge del decreto contenente misure per il sisma del Centro Italia.

Nel provvedimento la Commissione si impegna "ad attivarsi con la massima urgenza, nell’avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le Istituzioni europee e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura d’infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all’emergenza sisma Abruzzo del 2009".

Il secondo emendamento riguarda la dilazione di ulteriori due mesi per la produzione dei documenti da parte di imprese e professionisti, coinvolti nella restituzione integrale delle tasse ridotte e sospese dopo il sisma 2009, che per l’Europa, si configurano come aiuti di stato non legittimi, posizione su cui il territorio aquilano ha alzato le barricate, visto che saranno 320 soggetti tra imprese e persone fisiche a dover restituire oltre 75 milioni di euro, con effetti devastanti per la già claudicante economia del cratere sismico 2009. In commissione Lega e Movimento cinque stelle hanno poi proposto una proroga fino al 31 dicembre prossimo, di un eventuale restituzione. (a.c.p.)

REAZIONI

D'ALFONSO: "CONDOTTA IRRESPONSABILE, BATTAGLIA PROSEGUE ALLA CAMERA"

"Esprimo tutta la mia riprovazione per la bocciatura, all’interno del decreto legge sul terremoto approvato oggi in Senato, dell’emendamento da me presentato per la sospensione del pagamento delle tasse nelle aree terremotate", dichiara il senatore del Partito democratico e presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso.

"Il Governo ha cassato l’emendamento nonostante le rassicurazioni e il presunto impegno in tal senso dei parlamentari abruzzesi di maggioranza. Si tratta di una condotta irresponsabile da parte di una classe dirigente che dovrebbe coltivare soluzioni vere per un problema così grave", prosegue il presidente della Regione.

"La battaglia proseguirà alla Camera; domani terrò una conferenza stampa sull’argomento", annuncia infine D'Alfonso.

PEZZOPANE: "BOCCIATURA FATTO GRAVE, RIPRESENTEREMO EMENDAMENTO ALLA CAMERA''

"La bocciatura al Senato dell’emendamento sulla sospensione del pagamento delle tasse per le aree terremotate è un fatto molto grave. La maggioranza ha bocciato sia l’emendamento del Pd a prima firma Luciano D'Alfonso e Francesco Verducci (che hanno insistito e combattuto per l’approvazione) che quelli di Forza Italia e FdI. Una vera doccia fredda per l’intera comunità e per le imprese", scrive l'onorevole Pd, Stefania Pezzopane.

"Gli emendamenti erano stati accantonati con la promessa di una soluzione che però evidentemente non sono stati in grado di trovare. Si tratta di una scelta in netta contraddizione con la propaganda fatta in campagna elettorale delle forze oggi impegnate nel fantomatico ‘governo del cambiamento’. Spiace molto anche perché tutti i parlamentari eletti nei territori colpiti dal terremoto si erano impegnati a sostenere quella proposta che veniva incontro alle legittime aspettative di cittadini ed aziende. Ed invece poi hanno contribuito alla bocciatura degli emendamenti. Ovviamente il Partito democratico non si arrende dinnanzi a questa sciagurata decisione del Senato e ripresenterà lo stesso emendamento con grande determinazione alla Camera. Sono già al lavoro", conclude la deputata aquilana.

ALBANO: "UNO SCANDALO, CHIEDIAMO CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO"

"Innalzando la soglia del de minimis, l'approvazione avrebbe permesso di ridurre di molto le imprese coinvolte e gli importi ingiustamente richiesti nell’ambito della procedura di restituzione degli aiuti fiscali. Il governo e la maggioranza del cambiamento e della lotta all'Europa, nonostante i proclami della campagna elettorale, al primo vero banco di prova mostrano di non considerare minimamente le istanze dell’Aquila e degli aquilani e non osano contraddire l’Unione europea che richiede indietro le risorse", dichiara il segretario del Partito democratico aquilano e consigliere comunale, Stefano Albano, che ritiene la vicenda "un vero e proprio scandalo".

"Per questo abbiamo depositato la richiesta di convocazione urgente di una seduta straordinaria del Consiglio comunale aperto incentrata proprio sulla vicenda della restituzione degli aiuti fiscali richiesta alle imprese del territorio aquilano, che ho rivolto ieri al presidente Roberto Tinari assieme ai colleghi Stefano Palumbo, Antonio Nardantonio, Emanuela Iorio, Elisabetta Vicini, Giustino Masciocco, Lelio De Santis, Angelo Mancini, Paolo Romano ed Elia Serpetti, che ringrazio per avere deciso di sottoscriverla", aggiunge Albano.

"È una questione che rischia di annullare tutti gli sforzi fatti in oltre nove di anni ricostruzione, di battaglie. A che serve ottenere le risorse, prevederne una parte consistente per la rinascita economica se poi per una serie di errori procedurali e timori politici il sistema economico del nostro territorio deve corrispondere in un solo colpo decine di milioni di euro? Ancora di più alla luce di quanto accaduto oggi in Senato il Consiglio comunale deve potersi esprimere a tutela dell’Aquila. Abbiamo proposto che a tale Consiglio comunale vengano invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati, nonché tutti i parlamentari eletti in Abruzzo. Serve un confronto serrato su questo affinché dal nostro territorio si levi una voce forte, autorevole", spiega.

"I firmatari propongono nel corso della medesima seduta l’approvazione di un ordine del giorno che impegnerebbe il sindaco a vigilare e a farsi portavoce presso il Governo per ottenere la predisposizione” delle misure già contenute nell’emendamento non approvato al Senato su indicazione dello stesso esecutivo, tra cui l’innalzamento della soglia del de minimis da 200mila a 500mila euro visto che quanto disposto finora su impulso del governo di Lega e Cinque stelle è del tutto insufficiente per le esigenze, i bisogni, i diritti della città dell’Aquila".

Nella lettera di richiesta della seduta straordinaria si legge: "La questione occupa il dibattito da tempo, da quando il 14 agosto 2015 a seguito di una decisione della Commissione europea sono state avviate le procedure preliminari per il recupero degli aiuti fiscali nell’area del cratere 2009 a causa di una mancata notifica da parte delle autorità italiane tra il 2009 e il 2011".

"Gli ultimi sviluppi in Parlamento l’hanno resa una questione drammatica visto che la proposta bocciata risparmierebbe una ingiusta e insopportabile punizione a gran parte delle centinaia di imprese e cittadini coinvolti, e alleviato sensibilmente per il sistema economico del nostro territorio il peso di decine di milioni da corrispondere. Lega e 5stelle, limitandosi all’approvazione di una proroga dei termini delle procedure di consegna della documentazione da parte delle imprese e dei cittadini coinvolti come sono orientati a fare, consegnerebbero l’economia del cratere aquilano a una situazione di grave incertezza e preoccupazione, e con essa gli imprenditori, i lavoratori, i cittadini, che non possono permettersi una mazzata che rischierebbe di mettere definitivamente in ginocchio un territorio ancora alle prese con le conseguenze distruttive del terremoto del 2009 e di una crisi economica senza precedenti. Va da sé che il Consiglio comunale dovrebbe avere l’opportunità di esprimersi, e di formulare legittime e necessarie proposte di azioni a tutela dell’Aquila", conclude il Partito democratico.