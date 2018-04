TASSE POST-SISMA: CRESCE MOBILITAZIONE, IL 16 MANIFESTAZIONE ALL'AQUILA

Pubblicazione: 11 aprile 2018 alle ore 12:30

L'AQUILA - "È evidente che a Roma qualcuno non conosce o non ricorda quello che è successo il 6 aprile 2009 in Abruzzo e nello specifico nel capoluogo di regione; non c’è altra spiegazione se si vuole provare a capire un accanimento surreale e senza senso, in spregio peraltro alle norme vigenti. Questa ulteriore, incredibile, vicenda conferma la bontà della linea decisa in vista della protesta di lunedì prossimo all’Aquila: il Movimento 5 Stelle sarà al fianco delle imprese, dei professionisti, delle associazioni di categoria e dei cittadini ma lontano da chi è espressione delle forze politiche sostenitrici dell’attuale Governo, che dimostra in questa vicenda di non avere idea di quale sia la strada da prendere e dopo aver passivamente accolto la decisione dell’Europa, nominando persino un commissario per il recupero delle somme, adesso non è in grado neanche di controllare l’apparato burocratico che va dritto su una strada assolutamente sbagliata".

Lo dice in una nota il consigliere regionale del Movimento cinque stelle Gianluca Ranieri, a proposuito della vicenda denunciata dal sindaco dell’Aquila riguardo le circa 7000 cartelle esattoriali, riferite agli anni 2009 e 2010, a società, artigiani, professionisti ma anche persone fisiche, con cui si chiede il pagamento per intero, anziché con abbattimento del 60% come previsto dalla legge, di somme dovute all’erario, come Iva, Irpef e Ires.

"Non dovrebbero i rappresentanti territoriali di quelle forze politiche essere in grado di indirizzare queste scelte? E se non ne sono in grado, per quale motivo sono stati eletti? Non si aspetti lunedì per incalzare il Governo Gentiloni e intervenire su scelte scellerate che, se confermate, rappresenterebbero la morte di un intero territorio".

"È un dovere di cui i politici locali che di quel Governo fanno parte devono farsi carico con coraggio: differentemente, potranno evitare di presentarsi ad una manifestazione, della quale non sarebbero in grado di interpretare lo spirito", conclude Ranieri.

Intanto Confartigianato annuncia che sarà presente, con artigiani, imprenditori e lavoratori, alla manifestazione di protesta organizzata per il prossimo 16 aprile.

Il colpo di grazia all'Aquila, ai centri del cratere sismico e all'economia di un intero territorio, fatta di operatori ed artigiani che, messi in ginocchio dal terremoto, si sono rimboccati le maniche e stanno provando in ogni modo a reagire", affermano in una nota il direttore ed il vicedirettore di Confartigianato Chieti-L'Aquila, Daniele Giangiulli e Pierluigi Arduini.

"Il terremoto non ha solo provocato morte e distruzione, ma ha anche disintegrato totalmente il tessuto economico - osservano Giangiulli e Arduini - Gli artigiani e gli imprenditori, da subito, si sono fatti coraggio ed hanno fatto di tutto per provare a reagire. Questo provvedimento, però, rende vano ogni sforzo: di fatto decreta la morte dell'Aquila e di tutti i centri del cratere sismico".

"Non riusciamo a capire cosa ci sia dietro questo disegno distruttivo. Non comprendiamo - aggiungono direttore e vicedirettore di Confartigianato - l'accanimento contro una popolazione duramente ferita. Tutto questo mentre si sta combattendo contro la richiesta di restituzione, arrivata a 350 imprese, di tasse e contributi ritenuti aiuti di Stato dall'Unione Europea, un'ingiustizia che già da sola era sufficiente a stroncare ogni minimo segnale di ripresa".

"L'Aquila, così come tutti i centri messi in ginocchio dai terremoti che non danno tregua al centro Italia - concludono Giangiulli e Arduini - ha bisogno di ripartire, ha bisogno dell'aiuto di tutti e non di provvedimenti che servono solo a certificarne la morte".

"Il 16 aprile prossimo saremo in piazza al fianco delle imprese chiamare a restituire le tasse sospese dopo il sisma del 2009" annunciano anche i direttori della Cna dell'Aquila e di Teramo, Agostino Del Re e Gloriano Lanciotti, che parlano di "un provvedimento iniquo e ingiustificato, che va a cozzare, tra l'altro, con una legge dello Stato ancora in vigore e che mette a rischio migliaia di imprese aquilane e teramane, soprattutto piccoli artigiani".

"Il sisma del 2009 ha provocato, secondo i dati Istat, un calo del Pil, in Abruzzo, di 1 miliardo di euro, rispetto all'anno precedente, pari al 3,7%", afferma Del Re, "la restituzione delle imposte, richiesta alle aziende del territorio, comporterebbe un esborso stimato in circa 100milioni di euro, a cui si aggiungono le sanzioni e tutto l'indotto. Una richiesta che si incrocia con il mancato guadagno delle aziende stesse che, lungi dall'aver violato le regole in tema di concorrenza europea, hanno subìto e continuano a subire, i riflessi economici negativi derivanti dal terremoto".

"Come assurda appare la richiesta del Commissario - prosegue Del Re - che ha demandato alle imprese stesse l'autodichiarazione sulle agevolazioni ottenute tra il 2009 e il 2011, partendo da una soglia di aiuti che va ben al di sotto dei 200mila euro. Ciò impegna le aziende, che finora ritenevano di non avere alcun obbligo di pagamento, a dover fornire perizie tecniche in 30 giorni, con un aggravio di costi e adempimenti".

La Cna, invita tutti gli associati e le imprese artigiane dei territori interessati a prendere parte al corteo che sfilerà per il centro storico.

"Contemporaneamente", fa sapere Del Re, "è attivo nella sede della Cna, in via Pescara 2/B, Centro direzionale Strinella 88, lo Sportello imprese, predisposto per supportare il percorso tecnico- giuridico delle aziende chiamate a restituire le tasse".

"Una situazione assurda", l'ha definita il direttore della Cna di Teramo, Gloriano Lanciotti, "piove sul bagnato, rispetto ad una forte crisi che stanno vivendo le imprese locali, con particolare riferimento al comparto dell'artigianato. Una situazione kafkiana, in cui da una parte si ravvisa la necessità comune di interventi a sostegno del territorio colpito dal sisma, dall'altra si chiede alle imprese la restituzione di somme ingenti, che andranno a pesare sui bilanci delle aziende. Rivolgiamo un appello alla Regione, che sta seguendo la vertenza, e in modo particolare al Governo perché si facciano carico di un problema gravissimo per il territorio, che rischia di minare un tessuto imprenditoriale che, dopo i terremoti del 2009 e del Centro Italia, tenta affannosamente di risalire la china".

Lanciotti, in qualità anche di presidente della Camera di commercio di Teramo ha annunciato che “interverrà come ente camerale, a sostegno delle imprese, con la disponibilità complessiva dell'apparato della Camera di commercio teramana, presente anche alla manifestazione del 16 aprile, a sostegno del territorio e delle migliaia di imprese colpite dal provvedimento dell'Ue e del Governo".