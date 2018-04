IL VICE PRESIDENTE E IL SINDACO BIONDI, ''RINGRAZIAMO PER SENSIBILITA''' TASSE POST-SISMA: LOLLI SENTE IL QUIRINALE,

''MATTARELLA SI INTERESSERA' ALLA VICENDA''

Pubblicazione: 23 aprile 2018 alle ore 12:51

L'AQUILA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si interesserà della vicenda relativa alla richiesta di restituzione di tasse, tributi e contributi sospesi dopo il sisma del 2009 avanzata dal Governo italiano ad aziende e lavoratori autonomi su richiesta dell’Unione europea.

È quanto è emerso da un colloquio che il vice presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli ha avuto con il Quirinale.

“Ringraziamo il presidente Mattarella per la sensibilità mostrata nei confronti delle istanze di un intero territorio per le quali, ci ha assicurato, mostrerà grande attenzione – dichiarano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice presidente della Regione, Giovanni Lolli – Si tratta di una battaglia per la sopravvivenza economica e sociale di un pezzo di Italia che rischia di essere punito per aver rispettato le leggi dello Stato Italiano”.

Nei giorni scorsi sindaco Biondi, il vice presidente Lolli e il rappresentante dei sindaci del cratere, Francesco Di Paolo, avevano inviato una lettera al Capo dello Stato chiedendo un intervento per scongiurare la chiusura di decine di aziende e la perdita di centinaia di posti di lavoro.