BIONDI E LOLLI, ''BUONA NOTIZIA MA NON E' SOLUZIONE DEFINITIVA'';

D'ALFONSO, ''CHIEDEREMO GIUSTIZIA, ABBIAMO AVUTO DISPARITA' DI TRATTAMENTO'' TASSE POST-SISMA, C'E' PROROGA

DI 120 GIORNI PER INIZIO RESTITUZIONE

Pubblicazione: 13 aprile 2018 alle ore 12:12

L'AQUILA - "Nel pomeriggio di ieri la presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto che autorizza la proroga di 120 giorni per l'esecuzione di tutta la procedura prevista in capo al commissario straordinario Calabrò per il recupero delle imposte del 2010 per il terremoto dell'Aquila del 2009".

Lo ha annunciato la commissaria alla ricostruzione del Centro Italia Paola De Micheli a margine della visita del premier Paolo Gentiloni a Muccia (Macerata), ricordando che sulla vicenda c'è un'infrazione europea.

La notizia, anticipata dal giornale radio regionale della Rai, fa tirare un sospiro di sollievo a società, artigiani e professionisti chiamati a pagare per intero, anziché con abbattimento del 60%, come previsto dalla legge, le tasse sospese in seguito al sisma del 6 aprile.

De Micheli ha parlato anche dello "scontro tra Italia ed Europa".

"Ad là dei tecnicismi del decreto - ha spiegato - la proroga significa che le imprese e anche il commissario avranno molto più tempo per fare gli approfondimenti sul recupero delle imposte. Ma - ha aggiungo - ovviamente questi 120 giorni diventano tempo a disposizione delle istituzioni, cioè Parlamento e nuovo Governo per poter elaborare una ulteriore ipotesi di soluzione negoziata con l'Europa per cercare di ridurre al minimo il danno di questa infrazione europea. Credo che questo sia un segnale molto importante di questo governo, un segnale che seguitiamo ad occuparci senza sosta delle emergenze del Paese, che sono evidentemente questo terremoto" ha concluso riferendosi al sisma del Centro Italia, "ma anche i terremoti precedenti" come quello dell'Aquila.

Sul tema, per il prossimo 16 aprile, alle 10, nel capoluogo abruzzese è in programma una manifestazione di protesta mentre per il 18 aprile è atteso il pronunciamento del Tar cui hanno fatto ricorso Regione, Comuni e imprese chiedendo una sospensiva.

"In Italia e in Europa vige il principio della parità di trattamento e di opportunità, noi abbiamo avuto su questo fronte una disparità di trattamento che faremo valere, nonostante il fatto che sia datata questa procedura. Abbiamo titolo a chiedere al Tar giustizia amministrativa, sulla quale poi rilanciare nei confronti degli organi della decisione amministrativa italiana ed europea", ha detto stamattina il presidente della Regione Abruzzo e senatore del Pd, Luciano D'Alfonso.

"Ritengo che il mese di aprile, soprattutto la parte finale, possa riservare qualche interessante evoluzione", ha aggiunto D'Alfonso a margine di una conferenza stampa a Pescara, annunciando che alla manifestazione dell'Aquila del 16 aprile "ci sarà il presidente Lolli e credo di esserci anch'io. Sto lavorando usando anche gli spazi politici che sono arrivati ulteriormente dentro la Regione Abruzzo. Penso che su una questione di questo tipo - conclude - non ci debbano essere differenze di collocazione partitica".

Ieri la questione era arrivata sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una lettera a firma del vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, del sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi e del coordinatore dei sindaci del cratere, Francesco Di Paolo.

BIONDI E LOLLI, "BUONA NOTIZIA MA NON È SOLUZIONE DEFINITIVA"

"Si tratta di una buona notizia, consapevoli che, comunque, non sia la soluzione al problema. Siamo certi che questa disposizione sia frutto della mobilitazione, politica e civica che in questi giorni sta montando in città e nel cratere e di cui è stato informato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

Questo il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e del vice presidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, in una nota congiunta, alla notizia della firma del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, del decreto che autorizza la proroga di 120 giorni per l'esecuzione di tutta la procedura prevista in capo al commissario straordinario per il recupero delle imposte sospese a seguito del sisma del 2009.

"Il Governo ha rilevato la fondatezza delle istanze che arrivano da un territorio già colpito duramente dal sisma di 9 anni fa e gliene va dato atto – aggiungono sindaco e vice presidente – La partita è ancora tutta da giocare: attendiamo il giudizio del Tar e le risposte alla missiva inviata al commissario europeo Margrethe Vestager. Gli sgravi fiscali non sono aiuto di Stato, questa terra non merita un terremoto fiscale: un concetto che ribadiremo con forza nella manifestazione di lunedì a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare".