TASSE POST-SISMA: D'ERAMO, ''PRESTO GIORGETTI INCONTRERA' LOLLI E BIONDI''

Pubblicazione: 30 giugno 2018 alle ore 09:16

L'AQUILA - “Nei prossimi giorni sarà fissata la data in cui il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che abbiamo visto ieri sera a Montesilvano (Pescara) incontrerà una rappresentanza del tavolo attivato dal vice presidente della regione Giovanni Lolli e dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi per fare il punto sulle iniziative concrete per scongiurare la restituzione delle tasse sospese a imprese e partite iva”.

Così il deputato e consigliere comunale dell’Aquila della Lega Luigi D’Eramo, parlando nel corso di un evento politico nel capoluogo regionale delle azioni per risolvere la problematica della restituzione delle tasse sospese a circa 350 imprese e professionisti dopo il sisma del 2009 e richieste con cartelle esattoriali per circa 100 milioni di euro perché la commissione europea le considera aiuti di stato. D’Eramo ha sottolineato che “la struttura di Giorgetti è al lavoro da giorni per studiare una soluzione tecnica al problema, ce la metteremo tutta”.

Pur sottolineando che “questa battaglia non è di parte per cui per noi la polemica riunisce qui”, il parlamentare punta il dito contro esponenti del Pd per le polemiche strumentali di questi giorni. “Non comprendo come si possa portare avanti azione politica irresponsabile come quella di alcuni importanti colleghi eletti al Senato di questa regione e del deputato del Pd Stefania Pezzopane che hanno attaccato il no della commissione ben sapendo che gli emendamenti al decreto terremoto sarebbero stati rigettati perché era già accaduto in commissione dove soltanto grazie alla Lega l'emendamento dell'innalzamento del de minimis da 200 mila a 500 mila euro era stato trasformato in una proroga fino al 22 settembre dei termini per la riscossione da parte dell’agenzia delle entrate di ulteriori sessanta giorni e contestualmente approvato due ordini del giorno sul de minimis e sull’apertura di un dialogo con l’Europa. Giorgetti comunicherà la data nella giornata di oggi”. (m.sig.)