TASSE POST-SISMA: CHIARIMENTO AVVOCATO STATO SU TERMINI DELLA PROROGA

Pubblicazione: 21 aprile 2018 alle ore 12:21

L'AQUILA - "Con riguardo alla dichiarazione congiunta resa nella giornata di ieri dal sindaco del Comune dell'Aquila Biondi e dal vice presidente della Giunta regionale Lolli a margine delle ordinanze emesse dal Tar Abruzzo nei procedimenti instaurati dalle imprese beneficiarie degli aiuti di Stato post-sisma 2009, dichiarazione nella quale si menziona l'Avvocatura dello Stato, mi preme precisare e puntualizzare, dopo aver letto il contenuto delle ordinanze emesse dal suddetto Tar, che il nuovo termine di 120 giorni, stabilito dal noto Dpcm in corso di pubblicazione, si 'sostituisce' e non si 'aggiunge' a quello iniziale di 30 giorni, ragione per la quale alle imprese interessate, che potranno non tenere conto di quest'ultimo, è concesso un ulteriore termine di novanta giorni per dare compiuto riscontro alle richieste commissariali".

Lo dice in una nota Filippo Patella, avvocato distrettuale dello Stato di L'Aquila.

"La presente puntualizzazione si appalesa necessaria al fine di sgomberare il campo da equivoci di sorta", fa osservare.