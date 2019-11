TASSA RIFIUTI: FOSSACESIA TRA LE MENO CARE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 21 novembre 2019 alle ore 15:43

FOSSACESIA - Fossacesia si conferma comune virtuoso. Con l’80 per cento della raccolta differenziata e 185 euro di media a famiglia sulla tassa dei rifiuti, la città si attesta tra le meno care in Abruzzo.

“E’ un risultato soddisfacente tenuto conto che siamo una realtà non certo di grandi dimensioni – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - Ma questi dati non sono frutto del caso. Si sono raggiunti attraverso una seria politica che ha guardato innanzitutto alla tutela dell’ambiente e, in collaborazione con alla EcoLan, a fornire un servizio soddisfacente per gli utenti".

"La media tiene conto anche del fatto che in estate Fossacesia triplica il numero dei suoi abitanti e i servizi vengono di conseguenza raddoppiati. Da qui nasce la nostra soddisfazione perché è evidente che siamo riusciti a ottenere degli ottimi risultati e definirci città virtuosa non è affatto una esagerazione”.

In Abruzzo, stando alla rilevazione effettuata dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, la media sulla tassa dei rifiuti è di 326€ a famiglia (+1,8% rispetto al 2018), ma si passa dai 373 euro a L’Aquila, 283 euro di Pescara, mentre a Chieti si registra un incremento del 13,4% rispetto al 2018. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si va dal 61,4% di Teramo al 35,7% de L’Aquila.

“Sono davvero soddisfatto per questi risultati – conclude Umberto Petrosemolo, consigliere delegato all’Igiene Urbana – poiché dimostrano che la politica di tutela ambientale sta avendo i suoi frutti di cui può beneficiarne l’intera cittadinanza”.