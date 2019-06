TAEKWONDO: LA 22ENNE NATALIA D'ANGELO PORTA L'ABRUZZO ALLE UNIVERSIADI DI NAPOLI

Pubblicazione: 16 giugno 2019 alle ore 10:40

L'AQUILA - Natalia D'Angelo, 22enne di Ovindoli (L'Aquila), dal 7 al 13 luglio parteciperà alle Universiadi 2019 di taekwondo.

La giovane atleta, come riporta Il Centro, gareggerà con il Gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Nettuno, di cui fa parte.

Le Universiadi sono considerate una vetrina importante soprattutto in vista delle Olimpiadi 2020 di Tokyo.

D'Angelo ha già vinto il campionato italiano, mettendosi in evidenza come una delle atlete di maggior talento in questa disciplina.