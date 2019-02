SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ABRUZZO IN UN INCONTRO CON SINDACATI A PESCARA

Pubblicazione: 04 febbraio 2019 alle ore 18:20

L'AQUILA - "Una politica unitaria e di qualità per promuovere lo sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo", è il tema dell'incontro che è stato organizzato dai sindacati a Pescara per domani, alle 10.30 presso la sede della Cisl AbruzzoMolise, in via Dei Sanniti,18 Pescara, "per presentare al mondo della politica un aggiornamento del decalogo di Cgil-Cisl-Uil".

Il documento unitario individua "proposte e priorità per una ripresa economica, produttiva ed occupazionale dell’Abruzzo in tutti i settori e di tutti territori. I sindacati vogliono rilanciare un confronto con il futuro governo regionale sulla base di obiettivi precisi e priorità".

All'incontro interverranno: Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo Molise, Leo Malandra, segretario generale Cisl Abruzzo Molise, Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo.