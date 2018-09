SUPERSTRADA LIRI: PEZZOPANE (PD), INTERROGAZIONE SU SICUREZZA

Pubblicazione: 15 settembre 2018 alle ore 12:10

L'AQUILA - “Quali iniziative il Governo intende assumere per garantire maggiore sicurezza sulla statale 690 Avezzano-Sora, scongiurando il ripetersi di tragici incidenti come quello che ha provocato la morte di due donne, madre e figlia, e il ferimento di altre persone tra le quali una bambina? Ho più volte lanciato l’allarme, mi sono prodigata per approvare la legge per l’omicidio stradale, ma il problema principale rimane la sicurezza. E questo ultimo incidente allunga insopportabilmente l’elenco dei morti. Vi è l’intenzione di destinare all’adeguamento della strada le necessarie risorse per interventi mirati a migliorare le condizioni dell’importante infrastruttura viaria?”.

Così la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane che ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Nell’interrogazione la deputata dem - che ha anche scritto al capo del Dipartimento Anas dell’Abruzzo per chiedere l’urgente messa in sicurezza di questo tratto stradale - ricorda che “da diversi anni si ragiona sulla necessità di promuovere interventi di ammodernamento, attraverso il raddoppio dell’arteria e della galleria e di puntuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: dall’illuminazione della strada e della galleria detta ‘del Salviano’ alla segnaletica orizzontale e verticale”.